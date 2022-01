Én har allerede fået sin dom. Én leder man efter internationalt. Og 11 indtager onsdag anklagebænken.

28 dage er der ved Retten i Glostrup sat af til sagen, som har udgangspunkt i det, politiet kalder operation Pitstop.

En operation, hvori politiet i september 2020 slog til mod et netværk, som man mistænkte for at stå bag omfattende smugling af kokain.

Ved aktionen mod netværket fandt politiet blandt andet en ladt pistol og halvandet kilo kokain gemt i et hemmeligt rum i en bil.

I foråret sidste år ledte efterforskningen så til, at i alt 13 personer i alderen 23 til 28 år blev tiltalt for at have smuglet og håndteret op mod 70 kilo kokain.

Stoffer, der ifølge politiet blev bragt smuglet ind i Danmark fra Holland, af en 48-årig lastbilchauffør.

Kokainen blev oftest transporteret i 10 kilos pakker og sendt ud til forskellige adresser på Sjælland og i Aarhus-området. Undervejs skiftede pakkerne flere gange hænder.

Med hver deres rolle skulle de tiltalte således have været en del af et større netværk, der fra april til september håndterede den store mængde narko.

Onsdag indledes så retssagen mod de 11 af dem. Der forventes at falde dom 28. april.

En af den 13 fik allerede i december sin dom. Her blev han idømt fem års fængsel for håndtering af op mod to kilo kokain. Den sidste af de tiltalte personer er fortsat internationalt efterlyst.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der fører sagen ved retten.