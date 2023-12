Flere beboere måtte evakueres fra deres altaner, der flammerne en februarmorgen hærgede en ejendom i Høje Taastrup.

Snart skal en 27-årig mand stå til regnskab i sagen. Tiltalt for brandstiftelse. For at have udsat beboerne for livsfare.

Hans forsvarer er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse, og det er derfor uvist, hvordan han vil forholde sig, når han senere i december tager plads på anklagebænken ved Retten i Glostrup.

Tidligere har han dog nægtet sig skyldig. Det skete ved et grundlovsforhør, der fandt sted samme dag som branden 13. februar.

Her var klokken cirka 6.30, da den 27-årige ifølge anklageskriftet satte ild til en bunke plastiksække, der stod i vindfanget ved indgangsdøren til ejendommen på Murskeen.

Hurtigt tog flammerne fat og spredte sig i vindfanget og videre til trappegangen.

Snart var hele området oplyst af brandvæsnets blå blink, og beredskab måtte med stiger hjælpe beboere fra i alt 11 hjem væk fra den brændende bygning.

Da den sidste glød var slukket, var der sket skader for ikke under 3.750.000 kroner, lyder det i anklageskriftet.

Allerede klokken otte samme morgen skred politiet til anholdelse af den 27-årige, der senere blev varetægtsfængslet.

Foruden sagen om brandstiftelse er den 27-årige også sigtet for en novemberaften i fjor at have kørt bil i påvirket tilstand.

I hvert fald blev der konstateret både alkohol og THC i hans blod, lyder det i anklageskriftet, der også beskriver, at den 27-årige skal have kørt rundt uden kørekort og i øvrigt med både hash til eget forbrug og hash i bagagen.

Der er afsat to retsdage til sagen, hvor der falder dom 14. december.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.