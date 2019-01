Stort område afspærres efter potentielt farligt udslip i svømmehal. 11 personer er bragt til sygehuset.

Et uheld med klor i en svømmehal i Avedøre vest for København har torsdag fået myndighederne til at spærre området af i en radius på 100 meter.

11 børn og voksne er blevet kørt på hospitalet for at blive tjekket efter at være blevet eksponeret for udslippet, oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Hovedparten af de 11 er børn. Patienterne er kørt med ambulancer fra stedet. De har heldigvis ikke udvist alvorlige symptomer, lyder det.

I alt skulle der være tale om otte eller ni børn.

Også på stedet er flere voksne og børn ved at blive tilset efter episoden, der fandt sted omkring klokken 12 i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter.

Anmeldelsen om udslip af klor i et teknikrum i svømmehallen modtog politiet klokken 12.11.

- P.t. tyder alt på et uheld. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at hvis nogen har været i svømmehallen tidligere i dag og føler ubehag, så bør man kontakte 1813, skriver politiet på Twitter.

Samtidig oplyser Hovedstadens Beredskab, at man gennemfører en operativ indsats for at standse udslippet.

- Der er et udslip af klor i selve bygningen. Det betyder, at vi er i gang med en indsats i forhold til begrænsning og nedlukning af dampene. Bygningen er selvfølgelig rømmet for besøgende, siger operationschef Kristian Næsted til TV2.

Pressevagten i akutberedskabet i Region Hovedstaden oplyser, at svømmehalsgæster bør kontakte akuttelefonen via 1813, hvis de oplever svie i øjne eller kløe i svælg efter besøg i svømmehallen.

Hvis man omvendt oplever smerter i brystet eller besvær med vejrtrækningen, er det muligvis mere alvorligt. I sådanne tilfælde bør der ringes 1-1-2.

Hvis man har været i svømmehallen, men ikke oplever symptomer, behøver man ikke at kontakte læge. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

/ritzau/