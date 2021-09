En 11-årig pige er blevet udsat for grov afpresning på det sociale medie Snapchat.

Pigen var uheldigvis kommet i kontakt med en ukendt profil på Snapchat.

Ifølge politiet skriver gerningsmanden bag profilen til pigen, at hun skal sende billeder af sig selv i top, ellers vil han komme og voldtage hende.

Det skriver JydskeVestkysten.

»En mor og hendes 11-årige datter kommer herind på stationen for at anmelde en episode på Snapchat, hvor datteren er blevet truet til at tage billeder af sig selv. Der er grund til at rose pigen for det mod, det kræver at fortælle det og gå videre med en anmeldelse,« siger politikommissær Lene Scharff til JydskeVestkysten.

Hos politiet er der ikke oplysninger om, hvorvidt der har været kontakt via Snapchat forud for truslerne.

Politiets teknikere vil nu gå ind i sagen og sikre sig tekniske elektroniske spor bag profilen.

Grooming, som pigen har været udsat for, er, når en voksen opbygger en relation til børn - eksempelvis online - med det formål at begå overgreb.

Sidste år blev en 34-årig mand tiltalt i en omfattende sag om grooming, og flere partier har kritiseret, at regeringen ikke med det samme er klar til at kriminalisere grooming.