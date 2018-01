Midt- og Vestjyllands Politi har torsdag aften kl. 22.00 fundet den 11-årige Niclas Jensen, som har været efterlyst siden torsdag eftermiddag.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor de takker for alle henvendelserne.

»Det var en borger, der fandt ham i Hald Ege - 100 meter fra skolen ved en børnehave på Egeskovvej. Han er ved godt mod, men er lidt træt og sulten,« siger vagtchef Jens Claumarch til BT, men kan ikke sige noget om, hvorfor Niclas Jensen stak af.

Niclas Jensen var kørt afsted torsdag morgen fra sin bopæl hos en plejefamilie i Birgittelyst mod Hald Ege Skole.

Han dukkede dog aldrig op i skolen, og hans klassekammerater, som han skulle have mødtes med inden, troede han blot var syg.

Midt- og Vestjyllands Politi ledte sidenhen efter spor på Hald Ege Skole. Her fandt man både vidner, der havde set Niklas og både Niklas' cykle og taske.

»Da vi undersøgte skolen, stødte vi på et vidne, der havde set Niclas køre rundt ved skolen. Vidnet spurtge Niclas, om det var ham, men det svarede Niclas ikke på,« sagde vagtchef Jens Claumarch tidligere på aftenen.

Har du set 11-årige Niclas, som savnes i Viborg? Så kontakt os på tlf. 114. #politidk https://t.co/m3EZZ9XjKw — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) January 11, 2018

Niclas Jensen beskrives som:

Ca. 150 cm høj

Almindelig af bygning

Mørklødet i huden

Han er iført lyseblå vinterjakke med mørkeblåt skulderparti og hætte

Grønne joggingbukser

Grøn skoletaske

Grøn cykelhjelm

Kører på blå cykel.

Niclas Jensen bor frivilligt hos en plejefamilie, og herfra cyklede han i skole torsdag morgen som normalt. Han skulle mødes med nogle klassekammerater for at cykle de knap tre kilometer sammen i skole, men han dukkede aldrig op. De tænkte, at han var syg, og kørte derfor i skole uden nærmere tanke.

Det var først, da han ikke kom hjem fra skole, at plejefamilien fandt ud af, at der var noget galt og slog alarm.

Plejefamilien har fortalt politiet, at Niclas Jensen og plejemoderen havde en mindre kontrovers onsdag aften, men det havde moderen ikke lagt noget i. Politiet mener ikke, der er noget, der tyder på, at der skulle være en kriminel handling bag.