Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi havde natten igennem ledt med helikoptere og droner efter to drenge.

To 11-årige drenge, der onsdag aften forsvandt nær landsbyen Nørre Alslev på Falster, er blevet fundet i god behold.

Det oplyser Jan Nielsen, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

De to drenge, Noah og Jesper, skulle have været hjemme på deres bopæl klokken 18 onsdag aften, men mødte ikke op. Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 21.

Herefter blev en massiv eftersøgning sat i gang, og politiet benyttede både flere helikoptere, hunde og droner.

Tidligt torsdag morgen kunne eftersøgningen dog indstilles, da de to drenge blev fundet i god behold.

- Det er meget glædeligt, at de to drenge er vendt hjem i god behold, siger vagtchef Jan Nielsen.

Han fortæller, at de to drenge selv er vendt hjem, og at de ikke er kommet til skade.

Politiet havde først på natten udsendt signalementer af de to drenge via Twitter og opfordret folk til at henvende sig, hvis man havde hørt eller set noget til dem.

Tidligt på natten fortalte vagtchefen, at politiet var meget foruroliget over drengenes forsvinden, og at man derfor havde "sat ind med alle midler, vi har til rådighed" i forsøget på at finde drengene.

Men lidt efter klokken tre natten til torsdag kan politiet altså fortælle, at de to var vendt hjem.

