To drenge på bare 12 og 13 år er mistænkt for at stå bag et overfald på en 11-årig dreng på en skaterbane i Skovlunde 23. marts.

Her udsatte den ene af drengene den 11-årige for vold, mens kammeraten filmede overfaldet. Filmen blev siden delt på de sociale medier.

Da offerets mor opdagede filmen på de sociale medier, meldte hun sagen til politiet, og de to drenge blev efterlyst.

Politiet har nu fundet frem til de to børn, som man mistænker for at være gerningsmændene, og drengene er blevet afhørt af politiet, skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

Drengene er nu overgivet til de sociale myndigheder, og sagen mod dem vil blive indstillet til Ungekriminalitetsnævnet.

»Jeg er rigtig glad for, at vi med hjælp fra offentligheden har fundet frem til de to mistænkte. Jeg håber, at denne sag understreger for alle, at et sådan forhold både er groft og noget, der bliver taget ganske alvorligt,« siger vicepolitiinspektør Thomas Mejborn i pressemeddelelsen.

Af hensyn til drengenes alder ønsker han ikke at at gå nærmere ind i, hvilken type overfald, der er tale om. Det har dog tidligere været fremme, at den 11-årige blandt andet blev sparket i hovedet. Over for B.T. uddyber vicepolitiinspektøren og forklarer, at der er tale om det, politiet kalder 'en almindelig' voldssag.

Politiet ser imidlertid meget alvorligt på sagen, fordi drengen ikke bare bliver overfaldet og udsat for vold. Han bliver også filmet, mens det sker, og efterfølgende bliver optagelsen offentliggjort på de sociale medier. Det er en ekstra krænkelse, mener politiet.

»Det er langt over stregen, at de også filmer overfaldet og siden lægger det på nettet. Vi vil gerne sende et signal til børnene og de unge om, at det her altså slet ikke er i orden,« siger Thomas Mejborn og tilføjer, at den slags sager meget vel kan få store konsekvenser for både offer og gerningsmænd.

»Det er ekstra hårdt for et offer at se sådan noget blive delt på de sociale medier. Det er en ydmygelse.«

Men også de unge gerningsmænd kan komme til at mærke eftervirkningerne af sådan en sag i mange år fremover, advarer Thomas Mejborn.

»Vi vil gerne hejse et flag over for de unge og vise, at de altså skal tænke sig om, før de gør sådan noget. Selv om I er under den kriminelle lavalder, så efterforsker politiet de her sager, og det kan får nogle konsekvenser for jer, som I måske slet ikke havde forestillet jer.«