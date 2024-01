En ung mand på under 18 år meldte tirsdag sig selv til Nordjyllands Politi i en sag, hvor en 11-årig pige i Valsgård, nordøst fra Hobro, blev udsat for blufærdighedskrænkelse på vej hjem fra skole.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand troppede op på Hobro Politistation sammen med en forælder.

Politiet har efterlyst vidner i sagen og offentliggjort et signalement af personen, den 17. januar cirka klokken 14.35 blottede sig foran den 11-årige pige.

Mikkel Brügmann er efterforskningsleder og politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Han siger:

»Den unge mand er nu sigtet for blufærdighedskrænkelse, og han kan se frem til et retsligt efterspil.«

Der er tale om en ung mand fra Mariagerfjord Kommune.

»Blufærdighedskrænkelse er en alvorlig sag, og det skaber utryghed. Derfor er vi glade for, at gerningsmanden er identificeret, og vi anser sagen for at være opklaret. Jeg vil gerne samtidig sige tak for de henvendelser, vi har fået fra befolkningen,« siger efterforskningslederen.