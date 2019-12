En snarrådig, 11-årig pige der blev kidnappet af sin far 20. december i Italien, er fundet af dansk politi i god behold.

Det skyldes ikke mindst pigens egen indsats. Hun ringede nemlig fra Danmark til sin mor i Italien, hvilket gav politiet mulighed for at spore opkaldet. Desuden sendte hun sin position til sin mor ved hjælp af Google Maps.

Det skriver den italienske avis La Repubblica.

Østjyllands Politi bekræfter historien over for B.T.

»Vi har været italiensk politi behjælpelige med deres anmodning,« siger vagtchefen kortfattet om sagen.

Ifølge La Repubblika er det anden gang, at pigen bliver kidnappet af sin syriske far. For tre år siden bortførte han hende til Syrien. Fredag var den så gal igen, da faren endnu engang kidnappede hende.

Han opsnappede hende, da hun forlod sin skole i byen Milano og bragte til Aarhus, hvor politiet fandt hende efter samarbejde med italiensk politi og Interpol.

Pigen ringede sent søndag aften til sin mor fra en mobiltelefon, og sendte efterfølgende sin Google Maps-placering til hende. Ifølge morens advokat kan det være sket med farens vidende.

»Måske var han bange, fordi han forstod, at cirklen blev strammet, og han ville ikke forværre sin situation,« siger advokaten, Angelo Musicco, til La Repubblica.

Ifølge avisen skal faren dog ikke regne med frisag, for der er blevet åbnet en kidnapningssag mod ham af anklageren i Milano.

Pigens ecuadorianske mor rejser nu til København for at følge hende hjem til Italien. Pigens mor og far er skilt, og det er moren, der har fået forældremyndigheden.