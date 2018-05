En 11-årig dreng blev lørdag aften fundet livløs i Rådhusparken i Frederikshavn.

Det skriver TV 2 Nord.

Drengen havde indtaget alkohol og snus, ligesom han havde smagt på en joint.

»Folk i parken fortæller, at der var nogen, der gav drengen de tre ting, og at de smuttede, da de hørte ambulancen komme,« siger Carsten Kjær, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi til TV 2 Nord.

Det lykkedes at få liv i drengen, men meldingen om hvad der var overgået ham førte til, at moderen overfusede Falck-redderne, der derfor overvejer at melde hende til politiet.

Sagen er nu overdraget til de sociale myndigheder.