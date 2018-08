En mor har anmeldt, at en ukendt person har forsøgt at lokke hendes søn ind i sin hvide varebil.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T., efter at moren til den 11-årige dreng i går, torsdag, anmeldte den skræmmende episode, der fandt sted i tirsdags.

Episoden skal være sket omkring 17.45 ved Kvickly i Søndergade i Hadsten, der ligger syd for Randers.



»Drengen forklarer, at han bliver kontaktet af manden i bilen, som spørger, om han vil med op at køre. Drengen løber så fra stedet, fordi han synes, at det var ubehageligt og utrygt,« siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Rasmussen, til B.T.

»Hvis nogen kommer i tanke om noget mistænkeligt, hvis man har haft en lignende oplevelse, eller hvis man har andre oplysninger, så ring til os på 114,« fortsætter hun.

Hvorfor episoden først blev anmeldt torsdag er der ingen forklaring på.

Den ukendte mand beskrives som: