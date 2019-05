En 11-årig dreng fra Birkerød blev onsdag aften slået med knytnæve i hovedet af en ukendt mand.

Hændelsen skete ved Birkerød Hallerne, hvor den 11-årige var til håndboldkamp, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

»Vi arbejder på at sikre videoovervågningen på stedet, så vi kan få et overblik over, hvad der mere konkret skete,« siger pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, til B.T.

I pausen gik drengen udenfor til en vandpost, hvor manden kom forbi og gav ham et knytnæveslag i hovedet.

Manden beskrives som:

30-40 år

170-180 cm høj

Kort, karseklippet, mørkt hår og skægstubbe og iført mørkeblå fleecejakke og mørkegrå bukser.

Ved du noget, som kan hjælpe politiet, kan du ringe på 114.