Politiet hører gerne fra folk, der måtte have set en specifik hændelse mandag aften.

Her blev en 11-årig dreng antastet, mens han kom kørende på en cykelsti på Agerstellet i Jyllinge nær Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i tirsdagens døgnrapport.

Drengen blev kontaktet af en mand, som tilbød slik.

Samtidig fik den 11-årige tilbudt et lift hjem. Begge dele afviste han og ville fortsætte med at cykle, men ifølge politiet hev manden fat i drengens ærme.

Det lykkedes drengen at vriste sig fri, hvorefter manden steg ud af sin bil og jagtede drengen, der fortsat cyklede.

Drengen lykkedes med at komme hjem. Han fortalte om hændelsen til sin far, der straks alarmerede politiet.

Umiddelbart efter ankom politiet til stedet, hvor hændelsen skete, for at lede efter manden og undersøge. Men han var ikke at finde.

Og nu udsender politiet et signalement af manden i håbet om at komme i kontakt med ham.

Det lyder som følgende:

Dansk af udseende, 180 centimeter høj og dansktalende.

Kropsbygning: Almindelig.

Iført: Sorte sko, sorte bukser, sort jakke med hætte trukket op, sort halsedisse trukket op foran ansigtet.

Hvis du ved noget om sagen, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.