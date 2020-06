Betjente fra Nordjyllands Politi blev noget overraskede, da de bad om kørekortet fra en mandlig spøgelsesbilist, der i går eftermiddag var skyld i en trafikulykke på motorvejen ved Vrå.

Bilisten var 101 år gammel - og havde ovenikøbet lige fået fornyet sit kørekort. Det skriver DR P4 Nordjylland.

- Det har jeg aldrig oplevet i mine 34 år i politiet, siger vagtchef Per Jørgensen til mediet.

Ifølge politiet troede den aldrende bilist, at han kørte på en almindelig landevej, da han kolliderede med en modkørende bil i det forkerte spor på motorvejen.

- Vi valgte at inddrage mandens kørekort på stedet. Det var uforsvarligt at lade ham køre videre, siger Per Jørgensen.

Den 101-årige bilist brækkede et brystben ved ulykken, og det samme gjorde føreren af den bil, han kolliderede med. Motorvejen ved Vrå var spærret i knap en time efter ulykken.

/ritzau/