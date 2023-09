En større brand i en svinestald onsdag aften nord for Bredebro har kostet mindst 1000 svin livet.

Det oplyser politikommissær Chris T. Vesterdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag morgen til JydskeVestkysten.

- Den seneste opdatering jeg har er fra klokken et i nat. Her var 1000 svin døde - enten fordi de er døde under branden eller fordi de blev aflivet på grund af de skader, de har pådraget sig, siger han til mediet.

Onsdag aften oplyste politiet til Ritzau, at der kunne være omkring 3500 grise i stalden.

Alarmen om branden lød onsdag klokken 17.17.

Politiet oplyste onsdag aften omkring klokken 20, at brandfolk stadig arbejdede med branden. Man skulle blandt andet også bekæmpe ilden i en silo, som stod op ad stalden.

JydskeVestkysten skriver, at brandvæsenet først var færdige med slukningsarbejdet omkring klokken 08.15 torsdag.

/ritzau/