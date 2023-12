Inden for halvandet år er det planen, at 1000-kronesedlerne er fortid i Danmark.

Netop derfor går politiet nu ud med en advarsel om, at folk kan udnytte situationen og begå økonomisk kriminalitet.

Det oplyser Nordjyllands Politi eksempelvis.

'Med udsigt til at 1.000-kronesedlen bliver ugyldig, vil kriminelle, der ligger inde med mange kontanter, formentlig forsøge at få andre til at indsætte pengene for sig og overføre dem mod betaling', skriver politiet.

Teksten forsætter:

'Men hvis du hjælper en kriminel med at hvidvaske penge, risikerer du at medvirke til alvorlig økonomisk kriminalitet og blive et såkaldt muldyr – uanset om du bliver tilbudt betaling for ulejligheden eller ej. Hvidvask er strafbart og kan medføre en plet på straffeattesten og bøde eller fængsel'.

Og derfor har politiet da også en klar opfordring:

Sig nej, hvis en fremmed spørger dig, om du vil hjælpe med at indsætte 1000-kronesedler på en konto i banken.

'Uanset hvilken historie du bliver mødt med: at den fremmedes betalingskort ikke virker, eller at vedkommende skal ud og rejse og ikke kan nå at indsætte pengene selv'.

Nationalbanken meddelte torsdag, at pengesedlerne skal udfases frem mod 31. maj 2025.

Det er besluttet på baggrund af betalingsmønstrene i Danmark samt for at afhjælpe økonomisk kriminalitet.