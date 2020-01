Det var som en absurd scene fra Anders And, der mødte Peter Ejstrups øjne, da han sidste torsdag var ude og lufte sin lille gravhund ved Utterslev Mose. Pludselig fløj der nemlig et utal af 1000-kronesedler rundt i luften, netop der, hvor han gik.

»Sedler fløj rundt i luften, og folk stod og fiskede nede i åen efter penge. Der stod dollartegn i øjnene på dem,« siger den ældre herre, som bedyrer, at han ikke selv forsynede sig med de tilsyneladende ejerløse sedler.

Torsdag den 16. januar omkring klokken 13 blev politiet tilkaldt til Utterslev Mose i et noget usædvanligt anliggende.

Der lå nemlig – ganske som Peter Ejstrup beretter – et meget stort antal 1000-kronesedler i vandet. Ingen vidste, hvordan de var endt der.

»Politiet gjorde ikke noget for at stoppe folk, for de havde jo ikke kontrol over det. Pengene fløj rundt i luften,« siger Peter Ejstrup og retter blikket mod trætoppene.

»Måske er der nogen, der hænger i træerne...«

Københavns Politi forklarer, at der er fundet et »større pengebeløb« i Utterslev Mose. Nærmere vil de ikke komme det, da en eventuel ejermand skal kunne oplyse, hvor mange penge som han eller hun har mistet.

Men hvem har så forlagt et hav af kontanter i Utterslev Mose? Det undrer også politiet, som faktisk endnu ikke ved, om der overhovedet ligger en kriminel historie bag pengesedlerne. Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Det der med at finde store mængder kontanter rundt omkring er slet ikke så eksotisk, som man måske skulle tro.

For eksempel blev der i februar 2019 i Kalundborg fundet 302.000 kroner gemt væk i en gammel støvsuger, der var blevet indleveret til en genbrugsforretning. I maj måned samme år blev et større beløb fundet i Skive i en sæk med genbrugstøj, der var indleveret til Blå Kors.

I 2018 i Ruds Vedby midt på Sjælland fandt Jens Erik Christensen 54.000 i euro, da der blev indleveret en jakke til Kirkens Korshær, hvor han arbejder som frivillig. Da Jens Erik kiggede i lommerne, som han altid gør med de sager, butikken får ind, trak han en stor kuvert ud.

»Så stod jeg der med hænderne fulde af eurosedler. Det hele rystede på mig. Jeg har aldrig set så mange penge før,« forklarer han.

Trods den høje puls og den åbenbare mulighed for at berige sig selv ringede Jens Erik i stedet til politiet. Dagen efter fik den rette ejermand sine penge igen samt en ring, der også lå og puttede sig i jakken.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som forklarer, at de helt bestemt mener, at de har fundet alle pengene ude i Utterslev Mose.

Og da B.T. var på stedet tirsdag, var der heller ikke nogen penge at se. Men hvem ved, om ikke der kan gemme sig nogle flyvske penge ude på stedet?

Men skulle man finde nogle 1000-kronesedler, må man ikke stikke dem i lommen. Fundet skal rapporteres til politiet. De kan kontaktes på 114.

