En 21-årig svensk pige ved navn Nathalie er søndag fundet død nær sit hjem i den svenske by Eksjö, efter hun i flere dage har været forsvundet.

Politiet ved dog stadig ikke, hvordan den unge kvinde er død, men søndag mistænkte man ikke, at der er sket noget kriminelt, skriver Dagbladet.

Den unge kvinde har været meldt savnet siden sidste lørdag, da hun ikke dukkede op hos sin bror i Malmø, som det ellers var planlagt. Søndag blev hun fundet død af en, der gik tur i området omkring hendes hjem.

Aftenen inden havde hun været til fest med sine arbejdskollegaer og sin søster, som ikke havde bemærket noget mærkeligt omkring Nathalie, der tilsyneladende havde det sjovt.

Næste morgen skulle 21-årige Nathalie af sted mod Malmø for at besøge sin bror. Hun skulle med et tog klokken 11.30, men allerede klokken 9 ringede hendes mor for at minde hende om afgangen.

Klokken 12 sendte broderen en sms til sin søster, der svarede, at hun var på toget, men Nathalie stod aldrig af toget i Malmø, da det stoppede i den sydsvenske by klokken 12.45.

Mere end 100 mand fra det svenske forsvar har siden ledt efter den 21-årige pige, ligesom organisationen Missing People og mange frivillige har hjulpet.

Politiets efterforskning har desuden vist, at den svenske kvinde havde købt en billet til toget, men den var ikke scannet. Det er derfor uvist, hvorvidt Nathalie rent faktisk var på toget, da hun sidst blev set lige før toget skulle afgå fra hjembyen Eksjö.