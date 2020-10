Mens landsretten behandler en sag om opløsning af Loyal To Familia, er gruppen involveret i voldelig konflikt.

Slut, forbudt har politiet i godt to år sagt om Loyal To Familia.

Men en del mennesker er ikke villige til at lystre afgørelsen om et foreløbigt forbud, viser nye oplysninger fra Rigspolitiet.

I hvert fald er der oprettet i alt 97 anmeldelser på baggrund af det foreløbige forbud, som politiet nedlagde 4. september 2018, og frem til begyndelsen af oktober.

Politiet har rejst 38 sigtelser om at deltage i en forbudt forening, mens der er 27 sigtelser om at benytte sig af Loyal To Familias kendetegn på for eksempel en kasket, en trøje eller på anden måde.

Oplysningerne optræder i et svar fra Justitsministeriet til retsudvalget, men det indeholder ikke detaljer om de sager, som har fundet vej til retten.

I nogle tilfælde er der sket frifindelse. I august i år frifandt Retten i Kolding frifandt fem personer. Og i foråret blev det også til nederlag til anklagemyndigheden i Københavns Byret i en sag om otte mænd, der havde samlet sig i en kælder i Griffenfeldtsgade i København.

Forbuddet er midlertidigt og gælder, indtil domstolene har afgjort, om LTF kan opløses ved dom i henhold til Grundloven.

Københavns Byret slog i januar i år fast, at LTF er en forening, der virker ved vold, og som derfor kan opløses. Dommen blev anket til Østre Landsret, som for tiden behandler spørgsmålet.

Løbende forsøger specialister i Rigspolitiet at holde øje med antallet af medlemmer af bander og rockergrupper, og i landsretten er det blevet oplyst, at der optræder 106 LTF'ere i politiets særlige register.

Desuden er nogle tilsyneladende aktuelt involveret i en voldelig konflikt, der har stået på siden 30. marts. På den ene side står "Husumgruppen" og på den anden er "LTF Loyal To Familia BGP", fremgår det af svaret til retsudvalget. BGP står for Blågårds Plads i København.

Denne konflikt består fortsat, fremgår det af en såkaldt konfliktvurdering fra Rigspolitiet.

I foråret blev ni mænd med forbindelse til LTF varetægtsfængslet i en sag om tre drabsforsøg mod Husumgruppen.

I øvrigt er der ifølge politiet to andre verserende konflikter i bandemiljøerne. Den ene udspiller sig i Østjylland mellem Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen. I Storkøbenhavn er de to parter NNV-gruppen og Tingbjerg- og Sjælørgruppen.

/ritzau/