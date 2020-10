Østjyllands Politi fik onsdag klokken 23.32 anmeldelsen om, at en 100 meter høj skorsten var væltet på Aarhus Havn.

Havnekajen ved Danziggade og Vilnagade er derfor afspærret på ubestemt tid.

Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Per Bennekov til B.T.

Skorstenen er væltet ned over vejen og ned i havnebassinet.

Der er ikke kommet nogen til skade.

»Det var et heldigt tidspunkt at det skete. Havde det været et andet tidspunkt, kunne det være, at den havde ramt en lastbil som kører til og fra grovvareselskabet DLG, der ejer bygningen, hvor skorstenen var monteret,« siger Per Bennekov.

Undersøgelserne på stedet viser, at uanset hvilken retning skorstenen var væltet, så kunne den ikke have lavet skade på bygninger.

Havnekajen kommer til at være spærret et godt stykke tid endnu, da politiet ikke kan komme til at lave de tekniske undersøgelser, der skal belyse, hvordan det kunne ske, før det bliver lyst.

Derfor kan de heller ikke gå i gang med oprydningsarbejdet.

Derudover er skorstenen stor og ret tung, hvorfor både bjærgning og afspærring bliver længerevarende.

Opdateres...