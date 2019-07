Et område er afspærret, mens beredskab arbejder på at finde ud af, hvad der skal ske med kemikalievæske.

En 1000 liter stor tank er omdrejningspunktet i beredskabets arbejde med at få overblik over situationen på en adresse i Brøndby, hvor der tirsdag formiddag kom melding om muligt klorudslip.

I tanken er flere kemikalier tilsyneladende blandet sammen, og for en sikkerheds skyld blev der afspærret i området.

Også selv om der ikke i luften kan måles spor efter kemikalier, oplyser operationschef ved Hovedstadens Beredskab Michael Møller.

- Kemikere har målt i luften, og der er ikke noget. Nu er de i gang med at undersøge selve væsken, siger han.

- I plastiktanken har man hældt forskelligt ned. Det drejer sig om klor, blegemiddel og måske noget mere, fortæller Michal Møller.

Det er cirka 100 liter væske, der bliver undersøgt.

Indsatsen sker i en samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab, Københavns Vestegns Politi, kemikalieberedskabet og et såkaldt HazMat-team, der rykker ud i sager med farlige stoffer såsom kemikalier.

Arbejdet foregår tilsyneladende ved en virksomhed, der handler med rengøringsmidler, på Kornmarksvej i Brøndby. Virksomheden har ikke hjulpet til med at opklare, hvad der er i tanken. Derfor undersøges det nu nærmere.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at betjente rykkede ud til stedet for at spærre af. Der er omkring klokken 12.30 igen blevet åbnet for trafik.

Alarmen kom omkring klokken 09.30 via 112. Anmeldelsen lød på en stor tank med overtryk.

Hovedstadens Beredskab bliver på stedet, indtil det er slået fast, hvorvidt man skal hjælpe med at få fjernet væsken.

- Enten kan vi bare lade virksomhedens formodede procedure fortsætte, eller også skal vi fjerne det. Hvis vi skal håndtere det, skaffer vi transport og får det kørt til en virksomhed, der så håndterer det, siger Michael Møller.

Ingen personer skal være kommet til skade i forbindelse med sagen.

/ritzau/