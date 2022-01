I to dage har politiet udført omfattende kontrol af lastbiler og varevogne – og det har kastet flere overtrædelser og bøder af sig.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er Tungvogncenter Nord, som er en del af Nordjyllands Politis Færdselsafdeling, som har stået for kontrollerne – foretaget 3. og 5. januar i år.

Ud af 97 lastbiler og tre varebiler, har politiet konstateret 34 overtrædelser vedrørende cabotageregler.

Cabotageregler gør det muligt for udenlandske chauffører at hente og bringe et ubegrænset antal varer i den tid, de er i landet.

Men flere havde som sagt ikke orden i sagerne. En vognmandsvirksomhed havde eksempelvis ikke sørget for, at en chauffør havde de fornødne papirer i orden.

Det koster nu en bøde på 35.000 kroner, ligesom chaufføren får et kørselsforbud.

Politiet beskriver også bøden som »i den høje ende«.

Andre overtrædelser indebærer blandt andet manglende firmanavn, fejl/mangler på køretøjerne og manglende betaling af vejbenyttelsesafgift.

»Vi er opmærksomme på at mange lastbiler har holdt stille i juledagene, ofte i Danmark, og chaufførerne har været hjemme på juleferie i for eksempel Rumænien, Polen og de baltiske lande. Overraskende mange lastbiler med chauffører fra Fjernøsten havde ikke holdt stille, men havde kørt i juledagene«, udtaler Claus Kjær-Pedersen, leder i Færdselsafdelingens Tungvogncenter Nord.