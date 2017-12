En 47-årig mand fra Birkerød er blevet anholdt, efter Norsjællands Politi torsdag har fundet mindst 100 kilo fyrvækeri i en lade.

Det oplyser politiet på Twitter.

'Min. 100 kg fyrværkeri fundet i lade ved landejendom i Birkerød. Vi er fortsat igang med undersøgelser. Pt intet yderligere.'

Der er endnu ingen oplysninger om, hvorvidt fyrværkeriet er lovligt eller ej, men ifølge Ekstra Bladet skulle der være tale om mindst 100 kilo rent krudt, og fundet er gjort hos en privatperson.

»Vi har fundet en minimum NEM-vægt på 100 kg. Det vil sige 100 kg rent krudt,« siger pressekonsulent ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, til Ekstra Bladet og tilføjer til TV 2:

»Vi ved endnu ikke, om det er ulovligt fyrværkeri. Men det er 100 kilo rent krudt, som manden har opbevaret, hvilket er langt mere, end man umiddelbart må have i et privat hjem.«

Over for TV 2 oplyser politiet, at en 47-årig mand er blevet sigtet. Manden er tidligere blevet dømt i en lignende sag, hvor han fik en stor bøde for at have en stor mængde fyrværkeri.

En privatperson må højest opbevare fem kilo krudt. I denne sag er det dermed overskredet med 20 gange.

Politiet oplyser, at fyrværkeriet nu bliver flyttet af ammunitionsrydningstjenesten (EOD).