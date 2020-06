232 millioner kroner kræves konfiskeret i kvotesagen. Fisker, advokat og revisor er blandt tiltalte.

En fisker, som anses som hovedmand, en advokat, en revisor samt flere påståede stråmænd er blevet tiltalt i den såkaldte kvotesag om fiskekvoter.

Der oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kendt som bagmandspolitiet – der har rejst tiltalen.

I alt er 10 personer blevet tiltalt.

I sagen kræver anklagemyndigheden en bødestraf, samt at 231.998.771,69 kroner skal konfiskeres. Det er altså det beløb, som anklagemyndigheden mener, at der er kommet ud af den påståede forbrydelse.

Anklagemyndigheden ønsker endnu ikke at fortælle, hvor stor en bøde den vil kræve.

Der er krav om, at tre af de tiltalte frakendes retten til at drive og udøve deres erhverv som henholdsvis fisker, som advokat og som revisor.

Foruden de tre er de tiltalte personer, som ifølge anklagemyndigheden er stråmænd. Det fortæller Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for SØIK.

»Det har været personer, som efter anklagemyndighedens opfattelse har været indsat i selskaber, som har ejet fiskekvoter.«

»Men de har været indsat som ledende medlemmer i selskaber, som de reelt ikke har haft nogen indflydelse på.«

»Derfor er det vores opfattelse, at de har været indsat som stråmænd, og at det reelt er denne ene fisker, som har ejet for mange kvoter,« siger Per Fiig til Ritzau.

Den fisker, der anses for at være hovedmand, er tiltalt for overtrædelse af kvotekoncentrationsreglerne sammen med de øvrige tiltalte personer.

En revisionsvirksomhed og en advokatvirksomhed er desuden tiltalt i sagen.

SØIK oplyser ikke navnene på virksomhederne eller fiskeren.

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi i 2017. I 2018 overtog SØIK sagen, og der er foretaget ransagninger hos en række sigtede.

Per Fiig fortæller, at der har været en omfattende efterforskning i sagen.

»Vi har haft en længerevarende efterforskning i SØIK, som begyndte i 2018. Vi har indhentet et omfattende materiale, som har været med til at belyse, om fiskekvotereglerne kunne være overtrådt.«

»Det er så vores vurdering, at der nu er grundlag for at rejse tiltale i sagen,« siger Per Fiig.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten.

