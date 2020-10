Der står bamser, der står levende lys og frem for alt står der blomster, masser af blomster.

Forbipasserende stopper op for at kigge.

B.T.s mand på stedet beretter, at omkring 10 meter af Peter Bangs Vej i København nu er dækket af genstande til minde om den femårige pige, der onsdag blev kørt ihjel, da hun kom gående her med sin mor.

Med kridt er der også tegnet røde hjerte på de gule mursten, hvor kollisionen med det tragiske udfald skete. Her blev pigen dræbt på stedet – klemt mellem mur og bil – mens moren væltede og slog hovedet mod muren.

Der er tegnet røde kridthjerter på væggen. På fortovet står blomster, bamser og levende lys. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der er tegnet røde kridthjerter på væggen. På fortovet står blomster, bamser og levende lys. Foto: Presse-fotos.dk

Det fremgik ved fredagens grundlovsforhør, hvor den 21-årige fører af bilen blev sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Efter onsdagens ulykke flygtede han til fods, men blev torsdag arresteret.

Politiet mener videre, at den 21-årige bilist var 'i enten bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand'. Han har erkendt at have siddet bag rattet.

»Det var et uheld,« lød det dog fra forsvareren, advokat Rune Wiborg, om situationen, hvor den 21-årige ifølge politiet kørte tværs over Peter Bangs Vej i Valby onsdag ved 16-tiden og ramte pigen og moren.

Bilisten nægter altså at have begået uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Allerede onsdag kort efter ulykken var der en trykket stemning i området. Det fremgik, da B.T. besøgte Peter Bangs Vej, hvor de første blomster og bamser hurtigt blev placeret på fortovet.

»Det ramte mig allerede, da jeg var på vej herhen. Jeg overvejede at gå ovre på den anden side af vejen, fordi jeg synes, det er så uhyggeligt. Det er dybt tragisk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på den mor, der nu har mistet sin lille pige,« fortalte Camilla Rohde, der har boet området i mange år.