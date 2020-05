En voldsom brand er onsdag aften brudt ud i en carport i en villa i Rødovre vest for København.

Massiv røgudvikling får brandvæsenet til at bede folk om at blive inden døre og lukke vinduer.

Den vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Michael Jonsen oplyser til B.T., at brandvæsenet er massivt til stede på adressen:

»Vi har 10 køretøjer og 20 mand derude,« siger han.

Hovedstadens Beredskab modtog anmeldelsen om brand og kraftig røgudvikling klokken 20.06.

»Vi fik en melding om, at der var gået ild i en bil inde i en carport, og ilden har nu bredt sig til selve taget af hovedhuset, og det er den, vi nu forsøger at få under kontrol,« siger Michael Jonsen.

Den vagthavende operationschef oplyser, at de har overdraget en enkelt person til ambulancetjenesten.

»Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem det er, ligesom jeg heller ikke kender personens tilstand,« siger Michael Jonsen.