Det kunne have endt rigtig galt for en tiårig dreng på Fyn.

For den 10 årige dreng fik alvorlig stød efter, at han havde fundet et lille hul ved en transformatorstation, som han var kravlet ind af.

Det forklarer Fyns Politi til B.T.

»Den 10 årige dreng var kravlet ind i et hul på en transformatorstation, hvor han herefter har fået stød,« forklarer Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Der blev hurtigt tilkaldt ambulance og redningsfolk for at assistere ved ulykken.

Herefter blev han hurtigt hastet til Odense Universitetshospital, da man frygtede det værste.

Drengen er trods omstændighederne sluppet med brandsår og han er uden for livsfare.

»Han må være født under en heldig stjerne, for han slap billigt. Han har fået brandsår på armene, men han er okay og uden for livsfare. Det kunne dog have endt skrækkeligt.«

Ulykken blev anmeldt klokken 13.42. Efterfølgende var hele Søndersø-området uden strøm.

B.T. følger sagen.