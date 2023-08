10 personer blev natten til anholdt efter flere slagsmål på og ved Jyllinge-Festivalen.

Det får nu Midt- og Vestsjællands Politi til at komme med en særlig appel til forældrene i området om at tage en alvorlig snak med deres børn.

De mange slagsmål opstod ifølge politiet, da forskellige grupper af primært unge mennesker stødte på hinanden i ungdomsområdet af Jyllinge Festivalen.

Senere spredte slagsmålene sig til de øvrige dele af Jyllinge.

» Vi var talstærkt tilstede deroppe, indtil der faldt ro på. De fleste af de anholdte er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og blev løsladt efter kort tid, men en enkelt er også sigtet for vold mod politiet efter at have sparket en politiansat. Vi oplevede blandt andet, at der blev kastet sten og flasker mod vores mandskab,« siger politiinspektør Thomas Tarpgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Festivalen fortsætter lørdag og derfor kommer politiet med en klar opfordring:

»Vi vil gerne opfordre forældrene i området til at tage en god lang alvorssnak med deres unge og eventuelt holde dem hjemme i aften. Det er helt uacceptabel adfærd, at man på den måde deltager i masseslagsmål, forsøger at befri en anholdt og kaster ting efter politiet.«

»De unge skal forstå, at de skal efterkomme vores anvisninger og forlade stedet, når vi giver besked på det,« understreger politiinspektøren.

Politiet kommer også lørdag aften til at være til stede ved festivalen for at indgå i dialog med de unge og for at undgå, at de støder sammen igen.

Samtidigt vil der blive taget en dialog med arrangørerne om, hvad de kan gøre, for at bringe sikkerheden i orden på stedet.