Da hotelansatte i foråret 2022 fandt en afklædt mand liggende bevidstløs og rallende på værelse 325 på luksushotellet NH Collection, blev der straks slået alarm. Hans krop var afklædt og dækket af størknet blod.

Ikke længe efter åndede han ud for sidste gang.

Nu er en ung mand ifølge Ritzau blevet idømt ti års fængsel i sagen. Der tale om den 21-årige Sami Zeikine Mustafa, der også er blevet udvist for bestandigt.

En dom, der er blevet anket på stedet. For nok erkender den 21-årige simpel vold, men han har nægtet grov vold under særligt skærpende omstændigheder. Hvis ikke han kan frifindes, vil han have en mildere straf.

Det er politiets opfattelse, at han ikke handlede alene, da han var på voldstogt 15. maj sidste år.

Således er også den hollandske statsborger Yahye Omar mistænkt i sagen, og han har siden været efterlyst internationalt.

Da det endnu ikke er lykkedes at anholde ham, har den 21-årige siddet alene på anklagebænken, mens Københavns Byret de seneste uger har behandlet sagen, der drejer sig om to brutale overfald.

Det første fandt sted tidligt om morgenen 15. maj 2022 på det femstjernede hotel NH Collection, som ligger på Christianshavn i København.

Yahye Mohamed Omar er også mistænkt i sagen, men ikke anholdt. Han er i skrivende stund efterlyst internationalt. Foto: Københavns Politi

Her blev en 28-årig mand slået, sparket og trampet på. Det skete omkring klokken 06.30. Først næsten fem timer senere fandt hotellets personale ham bevidstløs på hotelværelset.

Dagen efter afgik han ved døden på hospitalet som følge af sine kvæstelser – nærmere bestemt som følge af iltmangelbetinget hjerneskade.

Et andet sted i København, i en lejlighed i Silkegade, blev en 25-årig mand senere samme dag overfaldet. Han blev blandt andet skåret med en kniv forskellige steder på kroppen og i hovedet.

Her blev hans venstre øre skåret af, og gerningsmændene skar et 15 centimeter langt snit fra venstre tinding til hagen.

Desuden mistede offeret flere tænder.

Offeret forlod adskillige timer senere sin lejlighed for at få hjælp og blev fundet af tilfældigt forbipasserende og bragt til hospitalet. Han var i livsfare, men overlevede.

