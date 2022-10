Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ved højlys dag fik en 10-årig pige en slem forskrækkelse på en sti i Byparken i Harlev i Østjylland.

Her kom hun cyklende mandag ved 16-tiden, da hun fuldstændig uprovokeret blev standset af en mand, som blokerede vejen og valgte at slå hende i ansigtet for derefter at løbe fra stedet.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Det er i hvertfald den forklaring, som den 10-årige pige har givet til politiet, som nu skal undersøge sagen.

»Vi skal have klarlagt omstændighederne nærmere, før vi kan sige så meget mere, men det var umiddelbart ikke en mand, hun kendte, der stod bag,« fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jacob Christiansen, til mediet.

Og efter anmeldelsen var politiet hurtigt ude og efterforske sagen.

Det gjorde man blandt andet med hundepatruljer, som ledte efter afgørende spor.

Dem 10-årige pige er fra lokalområdet og skal affhøres nærmere af politiet, så de kan komme til bunds i sagen.