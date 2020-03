En 10-årig kom i nød mandag eftermiddag.

Det skete, da hun siddende på en tømmerflåde pludselig flød ud i fjorden i byen Skibby nær Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands politi til B.T.

»Der kom heldigvis hurtigt en helikopter, og de får reddet pigen. Så det hele endte ganske lykkeligt,« fortæller vagtchef Christian Kobbernagel.

Han fortæller samtidig, at pigen er i god behold og har det godt.

Billeder fra stedet viser også, hvordan en lægebil ankom på stedet for at sikre sig, at alt gik, som det skulle.

Politiet blev tilkaldt klokken 16.40.

Nordsjællands Politi har dog ikke yderligere oplysninger om, hvordan det kunne ske, eller om pigen befandt sig alene på tømmerflåden.