Mandag eftermiddag blev en 10-årig pige kørt ned, da hun var ved at krydse et fodgængerfelt i Thisted.

Pigen blev fløjet til Aalborg Universitetshospital med helikopter.

Det skriver Nordjyske.

Ulykken skete klokken 17.16 på Simons Bakke.

En bilist, der kom kørende i retning mod Thisted, stoppede for pigen, mens hun var ved at krydse vejen.

Men en 43-årig mand, der var på vej ud af Thisted, overså tilsyneladende pigen og ramte hende.

Pigen er stadig indlagt på Aalborg Universitetshospital, men har ikke pådraget sig livstruende kvæstelser.

Den 43-årige fører af bilen sigtes for ikke at standse for en fodgænger i et fodgængerfelt.