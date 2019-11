En tiårig dreng blev fredag eftermiddag påkørt under et juleoptog i den jyske by Tørring.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 16.36, og straks efter blev politi og redning sendt til stedet i Bredgade.

Det fortæller vagtchef Jeppe Thranum. Han fortæller, at brandvæsnet allerede var på stedet.

»De var der i forbindelse med juleoptoget, og det var heldigt.«

Drengen var ikke ved bevidsthed, da ambulancen ankom, og redningspersonale påbegyndte straks behandling af ham.

Ved du noget om sagen, hører B.T. gerne fra dig. Du kan kontakte os på 1929@bt.dk.

Som følge af akutlægens vurdering blev en helikopter tilkaldt.

Drengen blev dernæst fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Ved ankomst lød meldingen, at han var stabil. Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere informationer om hans tilstand.

Politiet har siden afhørt vidner i sagen, og så har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet.

Når bilinspektørens rapport er færdig, vil politiet vurdere, om bilisten skal retsforfølges.

Indtil da holder politiet detaljer om bilistens identitet tæt, blandt andet fordi der er tale om et lille lokalsamfund.