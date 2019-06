En 10-årig dreng er mandag aften blevet påkørt af en 22-årig mandlig bilist.

»Drengen kom kørende på sin cykel, hvor han blev ramt af bilisten. Han slog hovedet ned i asfalten og var i første omgang bevidstløs,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, til B.T.

Han er dog sluppet med lettere knubs og har tilsyneladende blot fået en bule i hovedet, lyder det fra vagtchefen.

Den 22-årige bliver nu kørt på hospitalet, så der kan tages en blodprøve af ham, eftersom politiet mistænker spirituskørsel.

»Vi tog en test af den unge mand, som vi altid gør i de her situationer, og den viste, at der var grundlag for at køre ham på hospitalet og få taget en blodprøve,« siger Flemming Lau.

Uheldet skete i krydset mellem Grønvej og Sabrovej i Sabro.