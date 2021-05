En 10-årig dreng fra Videbæk i Midtjylland er tirsdag eftermiddag blevet ramt af en personbil.

Uheldet skete, da drengen væltede på cykelstien og videre ud på kørebanen.

I samme øjeblik kom en personbil kørende i samme retning, hvorefter parterne har ramt hinanden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Drengen er kommet til skade, men umiddelbart er det ikke alvorligt. Man vælger dog at flyve ham med lægehelikopter til Skejby Sygehus,« forklarer vagtchef Lars Even.

Vagtchefen kan dog ikke komme drengens skader nærmere.

»Han var ved bevidsthed og kunne svare for sig. Det er det seneste, vi har hørt, så vi krydser fingre for, at det ikke er mere alvorligt.«

Anmeldelsen kom via alarmcentralen klokken 13.51.

Herefter ankom politi og redning på stedet, ligesom Bredgade, hvor ulykken skete, blev afspærret.

»I første omgang tilkaldte vi en bilinspektør til at kigge på det, men eftersom det tyder på, at det ikke er alvorligt, har vi aflyst bilinspektøren igen,« siger Lars Even og tilføjer, at afspærringen er også ophævet.

Føreren af personbilen er en 56-årig mand.