En 10-årig dreng var på vej til at krydse en boldbane torsdag eftermiddag, da det skete.

Få sekunder senere blev han udsat for så voldsomt et angreb, at han måtte indlægges på sygehuset med betydelige skader. Det skriver Horsens Folkeblad.

Idet drengen krydsede boldbanerne på Kildegade i Rask Mølle, blev han pludselig overfaldet af tre store hunde.

Hundene – to rottweilere og en rottweiler/labrador-lignende gadekryds – nåede at bide drengen adskillige steder på kroppen.

Blandt andet fik han dybe bid i hoften, anklen, den ene underarm og i nakken, før hundenes kvindelige ejer fik stoppet vanviddet.

»En så lille dreng har intet at gøre mod tre store hunde. Jeg ved ikke, hvor længe det fortsætter, men det stopper, da kvinden kommer til og får drengen op,« siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen til Horsens Folkeblad.

Efter angrebet blev den 10-årige dreng indlagt på hospitalet med otte bidemærker. Hvor alvorligt tilredt han er, oplyses ikke.

Hundene havde ikke været i snor, da den 41-årige kvinde luftede dem på boldbanerne.

Ifølge hundeloven skal hunde være i snor eller følge en person, som har fuldt herredømme over dem, når de færdes i byer og områder med bymæssig bebyggelse. Ved fuldt herredømme forstås ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den eksempelvis angriber mennesker eller andre dyr, skriver jurasitet Legal Desk.

Det kan koste ejeren en bøde på 2.000 kroner, hvis hunden ikke er i snor i et område, hvor det er et krav.

De tre hunde, som angreb den 10-årige dreng, er nu i politiets varetægt og vil blive aflivet.