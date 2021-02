En fremmed mand bortførte søndag en dreng i Frederikshavn. Det lykkedes dog barnet at undslippe og løbe hjem.

En mystisk sag har fået efterforskere i Nordjylland til at klø sig i håret, og derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp.

Søndag eftermiddag blev en ti-årig dreng fjernet fra sit hjem i Frederikshavn. Drengen blev løftet ud af sin have på Pallesvej omkring klokken 15.45 og båret væk fra stedet af en ukendt mand.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, som måtte have oplysninger, der kan lede politiet på sporet af bortføreren.

Barnet formåede at slippe fri og løbe hjem efter kort tid - men han var ganske chokeret, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Vi tager den her sag meget alvorligt, og derfor foretager vi forhør i området, sporsikring og en række andre tekniske undersøgelser, der skal bidrage til at belyse forløbet før, under og efter, siger han i meddelelsen.

Bortføreren bar drengen hen til den nærliggende Søndergade, hvor barnet blev sat ned. Herefter fortsatte de gennem Frederikshavn.

Den fremmede holdt fast i drengens hætte og førte ham over Søndergade, vest ad Smedevej, syd ad Solsikkevej, over Gærumvej og syd ad Solsikkevej, hvor den munder ud i Møllehus Allé.

Det er en strækning på cirka 800 meter.

Her mødte de to andre mænd. Da gerningsmanden slap sit greb i drengens hætte, så den 10-årige sit snit til at løbe hjem.

Nordjyllands Politi vil meget gerne høre fra de pågældende mænd, ligesom andre vidner opfordres til at kontakte politiet.

- Det skete, mens det stadig var lyst, så der kan være nogen, der har set episoden, siger Frank Olsen.

Bortføreren beskrives som 15-20 år, cirka 175 centimeter høj, mørk i huden med brune øjne og iklædt sort jakke, blå jeans og mundbind. Han talte et dårligt, men forståeligt dansk.

/ritzau/