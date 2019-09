»Kommer der nogen, der vil os ondt, så skyder vi.«

Foran en farverig væg i Mjølnerparken står fem mænd. Deres ansigter er dækket til, så ingen kan genkende dem, men trykket på deres sorte trøjer fortæller noget.

'Brothas,' står der.

Navnet står skrevet lodret på trøjerne, som mændene er iklædt. På væggen bag dem står 'Brothas' ligeledes skrevet med store sorte spraymalede bogstaver.

Vi er i september 2009, og i Ekstra Bladet kan danskerne for første gang læse om banden, der i øjeblikket udgør den ene part af en verserende bandekonflikt med den såkaldte NNV-gruppering fra Københavns Nordvestkvarter.

Dengang vil banden imidlertid ikke have betegnelsen 'bande' siddende på sig. De er nærmere en gruppe barndomsvenner, som står sammen og forsvarer sig, fortæller de i interviewet.

Og det har de tilsyneladende gjort lige siden.

Bandidos har blandet sig i vores interne sager. Talsmand, Brothas

For listen over fjender, som Brothas har haft siden etableringen for ti år siden, er lang – meget lang.

Listen tæller ikke bare andre bandegrupperinger som Nørrebro-banden Loyal To Familia, men også både Bandidos og Hells Angels har ligget i åben krig med netop Brothas.

Men inden vi kommer til de mange konflikter, så lad os fortsætte fra den septemberdag i 2009, hvor grupperingen for første gang sætter ord på, hvem de er.

Sådan startede krigen

For det er nemlig her, at Brothas markerer sig som en brik i det kriminelle miljø. En brik, der senere skal vise sig at være yderst standhaftig, og som allerede i 2009 lagde sig ud med en af de helt markante skikkelser i miljøet – Hells Angels.

Hemmeligt Brothas-reglement Kun fuldgyldige medlemmer må kalde sig 'Brothas', mens de såkaldte fodsoldater enten hedder 'hangarounds' eller 'souljaz of brothas'. Det afslører dokumenter, som TV 2 kommer i besiddelse af i 2013. Af dokumenterne fremgår det videre, at 'Brothas skal have en hvis form for respekt og brutalitet', og at det er fuldgyldige medlemmer, der bestemmer, om man kan starte som en af gruppens fodsoldater. Tre medlemmer skal lægge 'gode ord ind'. Det fremgår videre, at medlemmer skal træne kamptræning to gange ugentligt, og at man som medlem betaler kontingent hver måned. Fuldgyldige medlemmer betaler fast 1.000 kr., mens fodsoldater afhængig af titel betaler enten 500 kr. eller 1.500 kr. 'Ingen vold mod civile. Beskyt vores områder,' lyder det desuden af reglementet.

Hvad konflikten mellem Brothas og Hells Angels mere konkret bunder i, er svært at blive klog på, men det menes, at krigen, der udspiller sig i det kriminelle miljø i perioden omkring 2009, begynder med drabet på den 19-årige Osman Nuri Dogan fra Tingbjerg.

Et drab, som det dengang 25-årige Hells Angels-medlem Mazdak Fabricius bliver idømt 14 års fængsel for.

I de efterfølgende år ligger Brothas og en række andre større og mindre indvandregrupperinger i blodig krig med Hells Angels, hvor blandt andre Brian Sandberg bliver forsøgt likvideret, mens han sidder og spiser sushi på en restaurant i Hellerup.

Efter talrige drabsforsøg, voldelige overfald og sammenstød mellem Brothas og Hells Angels sker der pludselig noget en lørdag nat i april 2012.

En video, der bliver lagt op på YouTube, viser omkring 100 Hells Angels-rockere og medlemmer fra bandegrupperingerne Black Cobra og Brothas gå gennem Strøget sammen og insinuere, at de tidligere dødsfjender nu danner fælles front.

Kilder i miljøet fortæller til B.T., at alliancen mellem Hells Angels og Brothas skulle ses som et udtryk for, at de to grupperinger nu stod sammen mod en gruppe fra Blågårds Plads på Nørrebro – hvorfra Loyal To Familia (LTF) også udspringer.

Og krigen mod gruppen fra Blågårds Plads har efter sigende stået på siden 2010, men i 2012 beretter flere medier, at de to grupperinger har sluttet fred.

I stedet har Brothas nu kastet sig over en tredje gruppe.

Endnu en rockerklub på listen

Denne gang hedder fjenden Bandidos.

Konflikten kommer i den grad til udtryk, da en skudsalve i foråret 2013 gennemhuller et Bandidos-klubhus i Hvidovre, og en repræsentant fra Brothas i et interview med Ekstra Bladet fortæller, at de står bag.

»Bandidos har blandet sig i vores interne sager. Det svarer til, at naboen blander sig i ens private affærer,« lyder det fra repræsentanten til avisen.

Sideløbende er Brothas desuden i krig med en mindre gruppering med navnet MOB Lunden, der holder til ved et social boligbyggeri i Lundtoftegade i København.

Relationer til terrorist Omar Abdel Hamid El-Hussein, der stod bag angrebet på Krudttønden, havde bopæl i Mjølnerparken. Derfor blev der også spekuleret i, at terroristen havde en relation til Brothas, der udspringer af samme område. Men i interview med B.T. afviser en talsmand fra Brothas, at grupperingen skulle have noget at gøre med den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein. »Det har intet med os at gøre. Det er en alt for voldsom handling til, at vi ville have det mindste med det at gøre,« sagde talsmanden i den forbindelse.

Konflikterne løber tilsyneladende ud i sandet, og Brothas tager i stedet krigen op mod grupperingerne Gremium og B27, inden de pludselig opløser sig selv i 2016, slutter sig sammen med en række andre bander og bliver til banden Black Jackets.

Men Black Jackets' levetid er kort.

Året efter, i 2017, bliver Brothas bragt til live igen som modsvar til Loyal To Familia, der på kort tid har ekspanderet kraftigt i hele landet. Konflikten mellem Brothas og LTF eskalerer i sommeren og efteråret 2017 og ender med at koste adskillige menneskeliv.

Efter flere måneder med skyderier indgår de toneangivende personer fra de to bander en fredsaftale i december samme år.

Og nu er den så gal igen.

Siden efteråret 2018 har Brothas og NNV været i konflikt med hinanden, og Rigspolitiet har bekræftet, at de betragter konflikten som en reel bandekrig, der foreløbig har ført til en lang række eksplosioner, drab og drabsforsøg.

Kilder: DR, Ekstra Bladet, TV2 og Berlingske.