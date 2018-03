Mellem 1.100 og 1.200 henvendelser.

Så mange tip er Fyns Politi nu oppe på at have modtaget i forbindelse med de i alt fem tilfælde af dødsensfarlige, natlige stenkast fra fynske motorvejsbroer og direkte ned mod sagesløse trafikanter nedenunder.

»Der kommer stadig drypvise henvendelser ind til os fra borgerne. De tip, vi modtager, handler typisk om noget, der har undret anmelderne, og som de mener måske kan være relevant i forhold til de her sager, og det er vi selvfølgelig glade for,« siger Per Lydiksen Laursen, efterforskningsleder og vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Han forklarer, at når der kommer et nyt tip ind, så afføder det hver gang nye og udvidede opgaver for at verificere tippet.

»Vi er nået i bund med de op mod 1.200 tip, vi har fået. Men henvendelserne har affødt rigtig mange nye opgaver. I øjeblikket mangler vi omkring 100 af disse konkrete arbejdsopgaver,« siger Per Lydiksen Laursen, som stadig er optimistisk med henblik på at finde frem til en eller gerningsmænd.

For stenkastene på Fynske Motorvej er særdeles grov kriminalitet. Allerværst konsekvens fik det i august 2016, da en tysk familie på vej hjem fra ferie i Sverige blev ramt af en mere end 30 kilo tung betonflise fra motorvejsvejsbroen, der fører Langesøvej over E20 mellem Blommenslyst og Vissenbjerg vest for Odense.

Den 33-årige kvinde og mor, som sad på passagersædet, blev dræbt på stedet, mens hendes mand blev så alvorligt kvæstet, at han er handicappet for livet.

På bagsædet sad parrets femårige søn og sov i en barnestol. Han slap uden fysiske skrammer men mistede reelt både sin mor og far den skæbnesvangre augustnat. Drengen bor i dag hos sine bedsteforældre.

Siden sommeren 2016 er fulgt fire andre alvorlige tilfælde af stenkast ned mod bilisterne, der på de to steder suser forbi med 110 kilometer i timen. Og det er kun rent held og tilfældigheder, der gør, at de vanvittige handlinger ikke har kostet flere menneskeliv.

Fyns Politi har sat en særlig gruppe på sagerne, der efterforskes som drab eller drabsforsøg, når eller hvis det lykkes at finde frem til de mulige gerningsmænd.

Der er fundet DNA-spor på stenene i fire af tilfældene. Heriblandt dét, der har ødelagt en tysk familie for altid. Sporene peger på, at én og samme person har kastet stenene. Samtidig er der tæt ved et af gerningsstederne – broen som fører Spedsbjergvej over E20 - fundet en dåse snus-tobak, hvorfra der også er sikret DNA.

Fundet er gjort under sådanne omstændigheder, at politiet mener, der er mindst to gerningsmænd til stenkastene.

Samtidig er der match til de samme og endnu ukendte personer, som i flere tilfælde har smidt sten gennem ruderne i private villaer i Odense-forstaden Tarup.

Efterforskningsleder Per Lydiksen Laursen siger:

»Vi har indtil nu taget mundskrab fra 150 personer for at sikre DNA. Der har ikke været match, men det har så udelukket de pågældende som gerningsmænd.«