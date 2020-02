1.042 borgere i Esbjerg og omegn vil i løbet af de kommende dage i deres e-Boks modtage et brev fra politiet, hvor de vil få at vide, at de er mistænkt for at købe hash af personer fra byens bandemiljø.

I forbindelse med en omfattende efterforskning mod hashhandlen i byen har politiet optrevlet et netværk af købere, som nu kan se frem til en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Det er usædvanligt, at politiet går så målrettet efter køberne af hash, fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen fra politiets regionale efterforskningsenhed SEV.

»Det er første gang at vi har taget køberne med,« siger han.

Har du fået en bøde for at købe hash til eget forbrug, og har du lyst til at stå frem i B.T.? Så send en mail til jvl@bt.dk.

Ifølge Brian Voss er køberne helt almindelige borgere i Esbjerg, der ikke er kendt af politiet i forvejen.

»Det er en bred vifte af borgere i Esbjerg i alle aldre. Det er folk, som har job, og der vil også være nogle af dem, der har familie og børn,« fortæller Brian Voss.

Hvad det konkrete mistankegrundlag mod de 1.042 hashkunder består i, vil Brian Voss ikke fortælle, men af en pressemeddelelse fremgår det, at politiets efterforskere har gennemgået mange tusinde hashhandler, hvor kunden har sendt en sms til en såkaldt 'narkotelefon' og bestilt hash, som hashbuddene leverede til køberen.

Straf for besiddelse af hash Besiddelse af under 9,9 gram hash regnes for besiddelse til eget forbrug og straffes med bøde. Første gang: 2000 kroner. Anden gang: 3000 kroner. Tredje gang: 4000 kroner. Besiddelse af mere end 10 gram regnes for besiddelse til videresalg og kan straffes med fængsel. Straffen for videresalg af under 10 kilo går fra 10 dages hæfte op til fire måneder i gentagelsestilfælde.

De 1.042 hashkøbere er kommet i politiets søgelys i forbindelse med en omfattende efterforskning mod det kriminelle miljø i Esbjerg.

I 2018 opstod der en væbnet konflikt mellem to rivaliserende bander i byen, som politiet kalder ST-gruppen og KV-gruppen.

24 bandemedlemmer har i den forbindelse fået hårde domme for vold, narkohandel og våbenbesiddelse, og som en udløber af efterforskningen kastede politiet sin opmærksomhed på hashhandlen i byen.

I december blev 33 hashbude sigtet for salg af hash, og derudover blev 138 personer sigtet for køb af mere end 100 gram hash.

I år er turen kommet til de personer, der har købt mindre mængder til eget forbrug.

Ud over de 1.042 voksne hashkøbere har politiet afhørt og sigtet 82 hashkøbere, som var under 18 år, og afhørt otte personer, som var under 15 år, da de købte hash.

De 1.042 personer, der modtager et brev fra politiet, kan nu vælge, om de vil tilstå eller nægte sig skyldige.

Hvis de tilstår, vil de modtage en bøde med posten, og hvis de nægter, vil anklagemyndigheden vurdere, om sagen skal for en dommer.