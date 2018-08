Lørdag aften satte Fyns Politi to fotovogne op på motorvejen. Det viste sig at skæppe godt i bødekassen, da ikke under 1.000 bilister på vej over Fyn blev blitzet for at køre for stærkt. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge Fyns Politi svarer det til hver tiende bilist på motorvejen i det tidsrum.

»Ja, hvad skal jeg sige? Det er voldsomt, og især når mange af dem er taget på en strækning, hvor der sker mange uheld,« siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

Netop lørdag var der tæt trafik på vej henover Fyn, og igen skete der flere uheld på det som politikommisæren kalder for en uheldsramt strækning.



Fyns Politi valgte at sætte fartkontrollen op et sted, hvor fartgrænsen skifter fra 130 kilometer i timen til 110 kilometer i timen. Det har længe været politiets opfattelse, at bilisterne ikke respekterer den noget lavere hastighedsbegrænsning.



På otte timer kørte 779 bilister lige i fælden. Fartkontrollen var sat op lige ved rastepladsen ved Lillebælt Syd, hvor der skete et uheld ikke bare lørdag eftermiddag men også søndag ved middagstid.