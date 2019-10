De vejer 30 kilo og er 75 centimeter høje - og så har de i over 270 år været en del af det daglige liv i Vor Frue Kirke i Aarhus.

To store alterstager, der henholdsvis repræsenterer Faderen og Sønnen, er blevet stjålet fra den kendte kirke, og det er med sorg, at kirken konstaterer, alterstagerne er væk.

"De har været vidner til tusindvis af sognebørns dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, og har lyst op under både sorg og glæde, krig og fred", skriver Vor Frue Kirke på kirkens facebookside.

Alterstagerne er fra 1748. Kordegn og daglig leder af kirken, Lars Olesen, sammenligner tyveriet med at få stjålet familiearven.

- Det er ikke vores private arv, men stagerne er en del af vores fælles arv. Det gør ondt på os, der er vant til at komme i kirken, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Lars Olesen er alterstagerne en væsentlig del af den måde, kirken fejrer gudstjeneste på.

- Stagerne betyder meget i liturgien, siger han.

Med over 270 år på bagen har de to alterstager stået i Vor Frue Kirke under blandt andre Krigen i 1864 (2. Slesvigske Krig) samt første og anden verdenskrig.

- De var der den 9. april 1940, hvor man har holdt en andagt og tændt stagerne. Det er det historiske element der gør, at vi bliver påvirkede, siger kordegn Lars Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alterstagerne er taget i kirkens åbningstid fredag eftermiddag.

- Vi har tænkt på, om vi skulle have låst dem inde, men det strider med tanken om, at vi vil have en åben kirke. Vi har ikke haft fantasi til at forestille os, at nogen kunne finde på at løbe med to alterstager, siger kordegn Lars Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vor Frue Kirke vil meget gerne høre fra personer, der eventuelt har set eller hørt noget i forbindelse med tyveriet.

"Vi håber inderligt at få dem tilbage, og både politiet og menighedsrådet er interesserede i oplysninger, der kan bidrage til opklaringen", skriver kirken på sin facebookside.

Tyveriet er anmeldt til politiet, oplyser Lars Olesen.