Det sner i Tivoli fra den 31. januar

Det vakte opsigt, da Tivoli tilbage i 2018 første gang inviterede gæsterne indenfor til en ny

vintersæson. Mixet af sne-scenografier og vinteraktiviteter var så populære, at sæsonen nu

fortsætter. Der er udsigt til nye lysscenografier, legeaktiviteter og med ABBA musicalen Mamma

Mia i Koncertsalen er der noget for enhver smag.

Den nye rutschebane Mælkevejen farer med lysende røgsøjler gennem mørket og indgår med de

Gæsterne kan se frem til at opleve et gennemført vinterunivers med bl.a. skøjtebane, hvor

interaktivt lys i isen følger skøjteløberne. Når gæsterne løfter nakken, kan de lade sig betage af en

ny laserstråle, der baner sig vej fra Nimb-slottets tårn og ud i København til Langebro og

Refshaleøen. Laserstrålen indgår også aktivt i Copenhagen Light Festival i København. Musicalen

Mamma Mia spiller indenfor i Koncertsalen, og på bygningens rå facade udenfor kan gæsterne

lade sig betage af Martin Ersteds lasershow. På Plænen optræder tegneserieikonet Rasmus Klump

med nye forestillinger. På Tivoli Søen vises på skift lysshowene Vølvens Spådom, som tager afsæt i

ragnarokhistorien og Tango Jalousie, der er bygget op omkring Jacob Gades evergreen.

Mamma Mia med stribevis af udødelige ABBA hits opleves i Koncertsalen

Fra den 22. januar kan Den globale megasucces MAMMA MIA! opleves i Koncertsalen i Tivoli. Siden

premieren i London i 1999 har den uimodståelige feel-good musical betaget millioner over hele kloden.

Indtil videre har over 65 mio. mennesker set musicalen.Med et 30-mand stort ensemble og en række af

ABBAs udødelige hits er Tivolis Koncertsal klar til at give publikum en fest. Musicalen var en kæmpe succes

for 10 år siden og er nu tilbage med nyt stjernecast i form af bl.a. Annette Heick, Matilde Zeuner Nielsen,

Trine Gadeberg, Gordon Kennedy, Jesper Lundgaard og Peter Oliver Hansen.

Vind :

1. præmie: 2 billetter til Mamma Mia musical i Tivolis Koncertsal (Teaterbillet er inkl. entre til Vinter i Tivoli). Forestillingen er torsdag d. 6. februar kl. 19.30

2. Præmie: 4 entre og 4 turpas. Billetterne er gyldige til Vinter i Tivoli