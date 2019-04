​Tivoli åbner 4. april med påsketema

Der bliver fra den 4. april taget hul på sommersæsonen i Tivoli. Forlystelsesfans kan se frem til forlystelsesnyheden Kamelen, antennefri radiobiler, en vildere Fatamorgana og senere på året bliver der premiere på Mælkevejen. Der bliver masser af Fredagsrock, fyrværkeri og dans på Pantomimeteatret. Tivoli åbner med påsketema, græssende lam på Plænen og duften af 17.000 hyacinter.Der lægges ud med et påsketema og gæsterne bliver bl.a. ved ankomsten mødt af 26.000 påskeliljer der bidrager til forårsstemningen. Der kan hilses på de små lam i folden på Plænen, og der vil være opsat boder og masser af farvestrålende påskeæg. Rasmus Klump og Flora er også vågnet fra deres vinterhi og har premiere på ny påskeforestilling.

Forlystelsesår. Fra første dag har forlystelses-havens dna været forlystelser. Rutsjebanen Kamelen bliver den første forlystelsesnyhed, som gæsterne får glæde af. Kamelen erstatter Karavanen.Turen forlænges, og den har fået nyt design i orientalsk stil med kupler og minaret.

Til august får publikum mulighed for at se forestillingen Divaer i Glas. Her pryder Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen og Kaya Brüel rollelisten som de tre divaer Marlene Dietrich, Josephine Baker og Ella Fitzgerald, der alle har trådt deres hæle på scenen i Glassalen. Publikum tages tilbage i tiden, når de tre genfortolker Tivoli Varietéens musikhistorie og giver klassikerne et nutidigt tvist.

Musik i Tivoli. Der vil være live-musik i mange genrer hver dag ugen igennem i Tivoli. Det spænder fra verdensmusik, Big Band til jazz. Fredagsrock spænder i år fra Tom Jones, Den Gale Pose til TV2 og der vil være mere end 10 dobbeltkoncerter med kendte danske bands og artister.

Events og Tivoli Gardens 175 års jubilæum. Der er forløbig planlagt over 30 events, hvor gæsterne får en oplevelse på toppen af Tivoli-besøget. I anledning af Tivoli Gardens 175 års jubilæum bliver der bl.a. en særlig gardedag. Gæsterne kan også se frem til Musikskolernes Dage, Danmarks største Gospel Festival og Champions League-finalen og meget mere.