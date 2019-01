Fantasy-filmen 'Skammerens datter 2: Slangens gave' er efterfølgeren til Skammerens datter fra 2015.

Filmen følger pigen Dina, der har arvet sin mors overnaturlige og magiske skammerevner og lever en nomade tilværelse på flugt. De er kommet til Højlandet i flugt for den onde Drakan, der har overtaget magten i Dunark.

En dag møder hun en mystisk mand, der påstår at være hendes far - og det er ikke hvem som helst, det er nemlig sortemesteren Sezuan, som har evnen til at få folk til at se og føle ting. Melussina advarer Dina om at høre på ham eller følge efter ham, men Dina kan ikke tæmmes.

Da hendes bror Davin og ven Nico tages til fange og indespærres på Sagisborg, slår Dina sig sammen med sin far, der hjælper hende med at finde nogle helt nye evner. Nico, bedre kendt som fyrsten Nicodemus Ravens må nemlig ikke blive opdaget på borgen, for så vil han blive henrettet af Drakans styrker.