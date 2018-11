Widows: Fra den Oscarvindende instruktør Steve McQueen (12 Years A Slave) og bestseller forfatter Gilian Flynn (Kvinden der forsvandt) kommer en intens og moderne thriller om kriminalitet, passion og korruption. WIDOWS er historien om fire kvinder med intet tilfælles udover en gæld, efterladt af deres omkomne, kriminelle mænd. Filmen foregår i nutidens Chicago – en by, der er ved at eksplodere mellem fingrene på magthaverne – og tingene begynder at løbe løbsk, da Veronica (Oscarvinder Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) og Belle (Cynthia Erivo) beslutter sig for skabe en fremtid for dem selv på deres egne vilkår. I WIDOWS ses også Liam Neeson, Colin Farrel, Robert Duvall, Daniel Kaluuya og Brian Tyree Henry.



Filmen har premiere den 22/11.

Deltag inden den 20/11 kl 12.