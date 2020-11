”RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE”- efterårets store action-komedie med Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro i de bærende roller, har d. 19. november premiere i de danske biografer.

Filmen handler om militærmanden Markus, der må drage hjem fra krig for at tage sig af sin teenagedatter, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Eller er det nu en ulykke? Matematiknørden Otto, der var ombord på toget, mener nemlig, at en større konspiration står bag, og sammen med hans to excentriske venner Lennart og Emmenthaler, mener han at have beviser. De opsøger Markus, som er opsat på at få hævn over sin kone, og de begiver sig ud på et retfærdighedstogt.'Retfærdighedens rytter' er sat i Anders Thomas Jensens stilsikre univers, hvor en moderne fabel-fortælling blandes med absurditeter, vold, humor og filosofiske betragtninger om selve livet.