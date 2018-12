HUNTER KILLER er en nervepirrende thriller med Gerard Butler i hovedrollen, som en amerikansk ubådskaptajn, der kommer på dybt vand i en hæsblæsende jagt på den kidnappede russiske præsident. Dybt under det Arktiske Ocean leder den amerikanske ubådskaptajn, Joe Glass (Gerard Butler), en redningsaktion på en ubåd, der er kommet i vanskeligheder. Eftersøgningen fører til afsløringen af et russisk kupforsøg, der truer verdensordenen! Med besætningens liv på spil må Kaptajn Glass samle en gruppe specialtrænede Navy SEALS for at redde den kidnappede russiske præsident og snige sig gennem fjendtligt farvand for at forhindre tredje verdenskrig. I de øvrige roller ses Gary Oldman (Darkest Hour), Common (John Wick: Chapter 2), Linda Cardellini (snart aktuel i Green Book) og Toby Stephens (Black Sails).