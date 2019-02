GREEN BOOK er baseret på en virkelig historie om et livslangt venskab og er et lunt feel good-drama med masser af humor.

Da den italiensk-amerikanske udsmider Frank Anthony Vallelonga (Viggo Mortensen) bliver hyret som chauffør og bodyguard for den sorte klavervirtuos Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), der skal på koncertturné fra New York til Sydstaterne, må de gøre brug af en Green Book – en rejseguide til hvilke restauranter og hoteller, der tager imod afroamerikanske borgere – for at sikre at Shirley ikke nægtes servering, ydmyges eller trues på livet.

Sat i 1960’ernes USA, præget af racisme og borgerrettighedsbevægelsen, bliver Tony og Don konfronteret med racehad og deres egne fordomme, og de får øjnene op for alt det, de har til fælles.

GREEN BOOK har vundet tre Golden Globes samt publikumsprisen på Toronto International Film Festival. Filmen er nomineret til fem Oscars, bl.a. i kategorierne Bedste film, Bedste manuskript samt Bedste mandlige hovedrolle for Viggo Mortensens imponerende præstation.