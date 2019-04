Den 11. April er der premiere på den romantiske teenage drama film AFTER, som er baseret på Anna Todds bestsellerroman af samme navn. I AFTER følger vi Tessa (Katherine Langford), en dedikeret studerende, pligtopfyldende datter og loyal kæreste til sin high school sweetheart, der starter på sit første semester på college. Bevæbnet med store ambitioner for sin fremtid, åbner hendes beskyttede verden sig i mødet med den mystiske Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), en tiltrækkende, mørk rebel, der får Tessa til at stille spørgsmålstegn ved alt det hun troede hun vidste om sig selv, og hvad hun gerne vil have ud af livet.